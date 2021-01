Três dias depois de terem vencido no terreno do Nacional (2-0), para o campeonato, os ‘leões’ voltam a jogar na ‘pérola do Atlântico’, agora para defrontar o Marítimo, naquele que é um dos três embates entre formações primodivisionárias nesta eliminatória da prova ‘rainha’.

Até chegarem a esta fase, os ‘verdes e brancos’ deixaram pelo caminho Sacavenense (7-1), do Campeonato de Portugal, e Paços de Ferreira (3-0), enquanto os maritimistas precisaram de recorrer ao prolongamento para superarem Penafiel (3-2), da II Liga, e Salgueiros (2-1), do terceiro escalão.

Na terça-feira, e em vésperas de receber o Benfica, o FC Porto também vai jogar na Madeira, diante do Nacional, adversário que venceu há pouco menos de um mês, no Dragão, para a I Liga (2-0).

Os ‘dragões’, que chegaram à final da Taça nas duas épocas anteriores e venceram a última edição, ultrapassaram Fabril (2-0) e Tondela (2-1), ao passo que o Nacional eliminou Casa Pia (3-2) e Leixões (3-1), tentando agora atingir os ‘quartos’, onde chega desde 2015/16.

No mesmo dia, o Benfica, recordista de troféus (26) e finalista em 2019/20, vai visitar o Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal, quase 12 anos depois do último confronto entre ambos, durante a derradeira passagem dos amadorenses pela I Liga, antes de serem remetidos ao ‘anonimato’, em virtude da extinção do clube.

Enquanto as ‘águias’ realizaram duas partidas na Taça, com Paredes (1-0) e Vilafranquense (5-0), os ‘tricolores’ vão para a quinta, após superarem São Roque (3-0), Lusitano Vildemoinhos (2-0), Farense (2-0), da I Liga, e Anadia (1-0).

As partidas Rio Ave-Estoril-Praia e Moreirense-Santa Clara completam a ‘agenda’ de terça-feira, sendo que o Sporting de Braga, que na ronda anterior eliminou o Olímpico do Montijo, recebe o Torrense, do terceiro escalão, na quarta-feira.

Os oitavos de final da Taça de Portugal fecham na quinta-feira, com dois encontros: o Fafe, do Campeonato de Portugal, vai ser anfitrião do Belenenses SAD, e o Gil Vicente joga com o Académico de Viseu, da II Liga, em Barcelos.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal:

- Segunda-feira, 11 jan:

Marítimo (I) — Sporting (I), 21:15

- Terça-feira, 12 jan:

Rio Ave (I) — Estoril-Praia (II), 14:00

Moreirense (I) — Santa Clara (I), 17:00

Nacional (I) — FC Porto (I), 19:00

Estrela da Amadora (CP) — Benfica (I), 21:15

- Quarta-feira, 13 jan:

Sporting de Braga (I) — Torreense (CP), 15:30

- Quinta-feira, 14 jan:

Fafe (CP) — Belenenses SAD (I), 14:00

Gil Vicente (I) — Académico de Viseu (II), 20:30