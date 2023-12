‘Leões’ e ‘dragões’ entraram na jornada a dividir o comando do campeonato, ambos com 31 pontos, mas foram no domingo superados pelo Benfica, que ao ganhar em Braga, se isolou provisoriamente no primeiro lugar, com 33 pontos.

Um empate deixará Sporting e FC Porto atrás dos ‘encarnados’, por isso só a vitória interessa às duas equipas, uma vez que a vencedora ficará isolada no comando da I Liga.

Pelas 20:15, o Estádio José Alvalade recebe um dos grande jogos da edição 2023/24 da I Liga, depois de ambas as equipas fecharem com vitórias o ‘destino’ na Europa – os ‘azuis e brancos’ estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, os ‘verdes e brancos’ no ‘play-off’ dos oitavos da Liga Europa.

A igualdade pontual reflete momentos de forma distintos na época, uma vez que os ‘dragões’, com a melhor defesa do campeonato, têm vindo a subir de forma e chegam com três vitórias consecutivas na I Liga, além dos ‘oitavos’ da ‘Champions’ assegurados.

Para ‘apanharem’ os ‘leões’, precisaram de uma ‘queda livre’ da equipa orientada por Rúben Amorim, que perdeu dois dos últimos três jogos para a Liga, ambos em deslocações difíceis, a casa do Benfica (2-1) e do Vitória de Guimarães (3-2).

A equipa de Sérgio Conceição venceu os últimos cinco encontros entre as duas equipas, em todas as competições, e, no campeonato, os lisboetas não vencem os portistas desde 2016, tendo este ano a ‘arma’ sueca Gyökeres, com nove golos marcados, para tentar inverter a tendência.