Os ‘leões’ lideram o campeonato, com 45 pontos, e, caso vençam em Barcelos, aproveitam o segundo deslize consecutivo dos ‘dragões’, que, depois do 0-0 no Jamor, com o Belenenses SAD, deixaram fugir uma vantagem de dois golos em Braga (2-2).

O embate entre o Sporting, que está invicto e ganhou os últimos três jogos, e o Gil Vicente, vencedor por 2-1 no Bessa na derradeira ronda, após quatro derrotas, está marcado para as 21:00 e vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da AF Algarve.

Antes, a partir das 15:00, o Paços de Ferreira, quinto, com 34 pontos, procura a sétima vitória seguida no campeonato, na receção ao Portimonense, o que lhe permitirá juntar-se no terceiro lugar a Sporting de Braga e Benfica.

Também hoje, o Rio Ave recebe o Tondela, às 17:00, e o Boavista o Nacional, às 19.00.

Resultados da 18.ª jornada:

- Domingo, 7 fev:

Sporting de Braga 2-2 FC Porto

- Segunda-feira, 8 fev:

Farense 1-2 Moreirense

Benfica 2-0 Famalicão

Marítimo 1-2 Santa Clara

Belenenses SAD 1-1 Vitória de Guimarães

- Terça-feira, 9 fev:

Paços de Ferreira – Portimonense, 15:00

Rio Ave – Tondela, 17:00

Boavista – Nacional, 19:00

Gil Vicente – Sporting, 21:00