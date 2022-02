Os insulares, que vinham de uma derrota caseira na ronda anterior com o Famalicão, adiantaram-se logo aos cinco minutos, por intermédio de Xadas, mas os 'leões' de Alvalade igualaram ainda na primeira metade, com um golo de Slimani, o primeiro desde o regresso do argelino aos lisboetas, aos 38.

Com este empate, o Sporting manteve o segundo posto, agora com 58 pontos, a cinco do comandante FC Porto, mas os 'dragões' jogam ainda no domingo, com receção ao Gil Vicente, enquanto o Marítimo ocupa um tranquilo oitavo posto, com 29.