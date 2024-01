O futebolista português Rúben Vinagre vai atuar a segunda metade da temporada no Hellas Verona por empréstimo do Sporting, anunciou hoje o 18.º e antepenúltimo classificado da Liga italiana, no seu site oficial.

Vinagre, lateral esquerdo de 24 anos, passou a primeira parte da época no Hull City, mas fez apenas 11 jogos pelo clube do 'Championship' (segunda divisão inglesa). O internacional jovem por Portugal junta-se no Verona ao seu compatriota Dani Silva, também reforço de inverno dos italianos, que o contrataram ao Vitória de Guimarães. Vinagre chegou ao Sporting em 2021/22, cedido pelo Wolverhampton, e, depois dos 'leões' terem assegurada a sua contratação definitiva, acabou por perder espaço na formação de Rúben Amorim. Em 2022/23, o esquerdino esteve no Everton, mas fez apenas quatro jogos.