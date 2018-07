O Sporting vai encaixar 2,25 milhões de euros relativos à transferência do futebolista Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus e decorrentes do período de formação no clube lisboeta, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA.

O clube campeão de Itália confirmou hoje a aqusisição de Ronaldo por 100 milhões de euros, o que significa, de acordo com o regulamento, que terá de pagar cinco ME, o equivalente a 5% do valor de transferência, aos clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e os 23 anos.

O Nacional, clube em que Cristiano Ronaldo estava quando cumpriu o 12.º aniversário, terá direito a 0,25% desses cinco ME, ou seja, 250 mil euros, enquanto o Sporting, no qual o avançado esteve seis épocas, tem direito a 0,25% por cada uma das três primeiras e 0,5% por cada uma as restantes, totalizando 2,25 ME.

O Manchester United, para o qual o capitão da seleção portuguesa se transferiu em 2003 por 15 ME, vai receber os restantes 2,5 ME do mecanismo de solidariedade, depois de ter cedido os direitos de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, em 2009, por 94 ME. Dessa transferência, o Sporting encaixou 2,4 ME

O futebolista português Cristiano Ronaldo assinou contrato com a Juventus válido por quatro anos, anunciou hoje o clube italiano, que paga ao Real Madrid 100 ME e desembolsa ainda 12 ME relativos ao mecanismo de solidariedade e a gastos acessórios.

Aos 33 anos, o capitão da seleção portuguesa vai defender o quarto clube na carreira sénior, depois de Sporting (2002/03), Manchester United (2003/04 a 2008/09) e Real Madrid (2009/10 a 2017/18).

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo estava ligado contratualmente até 30 de junho de 2021 ao emblema ‘merengue’, ao serviço do qual conquistou quatro Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, dois campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.

A Juventus domina o historial do campeonato italiano, com 34 títulos de campeão, sete dos quais conquistados ininterruptamente desde 2011/12 — os quatro últimos sob o comando do atual treinador, Massimiliano Allegri.

Ronaldo vai ser o sétimo português a juntar-se ao clube de Turim, depois de Rui Barros, Paulo Sousa, Dimas, Jorge Andrade, Tiago e João Cancelo, contratado neste defeso ao Valência.