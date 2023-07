No Estádio Algarve, os tentos de Gyökeres (19 minutos), Ricardo Esgaio (28) e Pedro Gonçalves (55) garantiram o quarto triunfo em seis jogos nesta pré-temporada para os ‘leões’, que terminaram o jogo com dez elementos, após expulsão de Leonardo Barroso (84).

Este triunfo junta-se às vitórias sobre Estrela da Amadora (4-1), Marítimo (3-0) e Farense (2-1), e aos empates com Genk e Portimonense, ambos 1-1.

Antes da partida, os antigos internacionais portugueses Oceano e Carlos Xavier, que jogaram no Sporting e na Real Sociedad, foram homenageados pelos dois emblemas, que lhes entregaram camisolas com o número de jogos realizados em cada uma, e ovacionados pelos milhares de adeptos presentes.

Depois do empate (1-1) matinal com o Portimonense, Rúben Amorim trocou toda a equipa, escolhendo um ‘onze’, em ‘3-4-3’, com Adán na baliza, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis como o trio de centrais, Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves e Nuno Santos no meio-campo e Marcus Edwards, Paulinho e Gyökeres no ataque.

O avançado sueco, único reforço dos ‘leões’ até agora, posicionou-se no eixo do trio ofensivo, acompanhado por Marcus Edwards à direita e Paulinho à esquerda, mostrando-se um jogador possante, a ganhar praticamente todos os duelos e já integrado na manobra ofensiva do Sporting.

Após um arranque de partida relativamente equilibrado, o japonês Kubo testou os reflexos do guardião Adán num remate perigoso (19 minutos) e, na imediata resposta ‘leonina’, Gyökeres garantiu a melhor ‘estreia’ possível perante os adeptos ‘leoninos’, abrindo o marcador após cruzamento de Esgaio e corte incompleto de Astigarraga.

O Sporting, mais tranquilo após o golo inaugural, voltaria a marcar antes da meia hora de jogo, por Ricardo Esgaio, isolado por uma assistência primorosa de Pedro Gonçalves (28).

Até ao intervalo, os bascos, que esta época estão de regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões, nove anos depois da última presença, ameaçaram a baliza ‘verde e branca’ num lance de calcanhar de Umar Sadiq, que saiu ao lado (34).

Já no segundo tempo, Paulinho desperdiçou uma ocasião flagrante (53), deixando-se antecipar por um defensor quando seguia isolado, dois minutos antes do 3-0, por Pedro Gonçalves, que concluiu no ‘coração’ da área após passe atrasado rasteiro de Nuno Santos, à esquerda.

Adán evitou o golo adversário, com boas defesas em dois remates de Olasagasti (67 e 69), mas o encontro foi perdendo ritmo e os ‘leões’ até acabaram reduzidos a dez, por expulsão do lateral Leonardo Barroso (84), após o vídeo-árbitro ter alertado o árbitro Gonçalo Neves para uma entrada muito dura sobre um rival.

O próximo jogo de pré-época do Sporting está marcado para domingo, às 20.00, frente aos espanhóis do Villarreal, para o Troféu Cinco Violinos.