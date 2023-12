O campeão nacional, segundo classificado, a dois pontos de distância do rival lisboeta, recebe na sexta-feira o Farense (oitavo), enquanto os portuenses, que ocupam o terceiro lugar, a três pontos da liderança, também jogam no seu recinto, no sábado, frente ao Casa Pia (11.º).

O Sporting terá pela frente o quinto colocado da I Liga, mas que até perdeu o último encontro em casa, precisamente perante o FC Porto (2-1), e que tem um saldo recente muito negativo na receção aos ‘leões’ para campeonato: derrota nas últimas três épocas e apenas quatro triunfos em três décadas.

A equipa de Alvalade está motivada pela recuperação da liderança isolada da competição, alcançada na segunda-feira graças à vitória sobre o Gil Vicente, por 3-1, depois de ter sido apanhado pelo Benfica, ao perder por 2-1 no Estádio da Luz.

Por outro lado, o treinador Rúben Amorim terá um problema de difícil resolução na defesa, devido às ausências dos centrais Sebastián Coates (suspenso) e Jeremiah St. Juste (lesionado), apesar de poder contar com a veia goleadora do avançado Viktor Gyökeres, segundo melhor marcador da I Liga, com nove golos.

O Sporting até pode entrar em campo no segundo lugar, atrás do Benfica, mas, para pressionar o adversário na luta pelo título, a equipa ‘encarnada’ deverá alcançar um resultado que tem sido mais ou menos habitual na receção ao Farense, pois, em 24 confrontos, venceu 21.

A vitória sobre ‘leões’ parecia ter recolocado o Benfica no caminho do sucesso, mas o empate 0-0 concedido na ronda anterior no reduto do Moreirense e a pobreza do futebol praticado pelo campeão nacional avivou a contestação ao treinador alemão Roger Schmidt.

O FC Porto é o último dos três ‘grandes’ a entrar em ação, depois da derrota a meio da semana frente ao Estoril Praia (3-1), que afastou os ‘dragões’ da ‘final four’ da Taça da Liga, competição na qual são os detentores do troféu.

Os ‘azuis e brancos’ procuram igualar frente ao Casa Pia a melhor série de triunfos seguidos no campeonato, com três, um registo pouco habitual numa altura em que já está cumprido mais de um terço da competição.

Os ‘dragões’ também poderão ser pressionados pelo Sporting de Braga, quarto colocado, com menos dois pontos do que o vice-campeão e seis vitórias nas últimas sete partidas, que abre a jornada na sexta-feira, em Vizela, frente ao 15.º da tabela, a primeira posição em zona de manutenção direta.

A 13.ª ronda, que oferece um embate entre duas equipas na ‘zona vermelha’ da classificação, entre o lanterna-vermelha Arouca e o Rio Ave, antepenúltimo classificado, encerra na segunda-feira, com a receção do Gil Vicente ao Moreirense.

Programa da 13.ª jornada

– Sexta-feira, 8 dez:

Vizela – Sporting de Braga, 15:30

Benfica — Farense, 18:00

– Sábado, 9 dez:

Portimonense — Famalicão, 15:30

Vitória de Guimarães — Sporting, 18:00

FC Porto – Casa Pia, 20:30

– Domingo, 10 dez:

Estrela da Amadora — Boavista, 15:30

Arouca – Rio Ave, 18:00

Estoril Praia – Desportivo de Chaves, 20:30

– Segunda-feira, 11 dez:

Gil Vicente — Moreirense, 20:15