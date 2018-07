"Atualmente, o ‘scouting’ do Sporting é tipo ‘outsourcing’. Nos últimos 10 ou 20 anos que jogadores o Sporting comprou e depois vendeu, fazendo mais valias? Slimani e o Marcos Rojo. Não encontramos um terceiro nome. Tivemos dois jogadores comprados que foram valorizados", começou por afirmar, numa sessão de esclarecimentos com o núcleo do Sporting da Assembleia da República.

Na intervenção inicial aos cerca de 30 deputados sportinguistas que estiveram presentes, o candidato lembrou as diferenças para os rivais Benfica e FC Porto, mencionando alguns jogadores que foram contratados e que, posteriormente, geraram consideráveis mais valias.

"Nos nossos rivais, é fácil enumerar 10 jogadores em 10 segundos, como por exemplo Gaitán, Di María, Matic, Falcao ou Hulk. É difícil o Sporting competir assim, quando compramos caro e mal, porque temos um departamento de ‘scouting’ não profissional", referiu, no período da sessão aberto aos jornalistas.

A aposta na formação foi igualmente defendida por Frederico Varandas, ainda que o antigo diretor clínico dos ‘leões' tenha considerado que é preciso "revitalizá-la".

De resto, uma das medidas que pretende recuperar, caso seja eleito presidente do Sporting, é a reativação de uma rede de transportes, que ajude os mais desfavorecidos a deslocarem-se para os treinos, após a escola.