André Coelho abriu o marcador para o Benfica, aos seis minutos, mas o Sporting rapidamente deu a volta ao marcador, com golos de Dieguinho (08) e Pedro Cary (08). Na segunda parte, o Sporting ampliou a vantagem por Pany Varela (30), Cavinato (35), Dieguinho (39) e o guarda-redes Guita, que fechou a contagem (40).

Com este triunfo no Pavilhão João Rocha, o Sporting devolve ao rival a derrota sofrida na primeira volta na Luz — por 4-1 — e aproxima-se da liderança, com 52 pontos, a dois das ‘águias’, que somam 54 e tinham triunfado nas primeiras 18 rondas.

Benfica e Sporting entraram cautelosos no encontro, procurando não ceder espaços, mas acabou por ser o Benfica o primeiro a vacilar, com Pedro Cary a testar os reflexos de Roncaglio.

Responderam os ‘encarnados’ por André Coelho, na primeira grande oportunidade de golo do Benfica, mas que Guita parou. Contudo, no lance seguinte, o guarda-redes brasileiro atrapalhou-se e, novamente em duelo com o ala do Benfica, acabou por deixar a bola escapar para dentro da baliza.

A perder, o Sporting passou ao ataque e, dois minutos depois, Dieguinho fez o empate, numa recarga a remate de Cavinato que Roncaglio não conseguiu segurar.

Era a melhor fase do Sporting desde o apito inicial e os ‘leões’ passaram para a frente no minuto seguinte: na cobrança de um livre, Merlim descobriu Pedro Cary sozinho e o internacional português atirou cruzado.