Com uma entrada à ‘leão’, o Sporting, que chegou ao 14.º jogo consecutivo sem perder para a Liga, sexta vitória seguida, viu-se a vencer por 2-0 logo aos 11 minutos, com os golos de Trincão (sete minutos) e Diomandé (11), tendo atingido o intervalo já com 4-0, com novo tento de Trincão (31) e um autogolo do guarda-redes Andrew (38), perante um Gil Vicente, que somou o sétimo jogo sem vencer, quarta derrota consecutiva, incapaz de responder.

Com mais este triunfo, o Sporting reforçou a vantagem na liderança do campeonato, detendo agora 74 pontos, mais sete do que o Benfica, segundo classificado, enquanto o Gil Vicente, que ainda não contou com o novo treinador, Tozé Marreco, pode ver a sua posição na tabela complicar-se, ocupando o 14.º lugar, com 28 pontos, mais dois do que o Portimonense, 16.º lugar, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção.