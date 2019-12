Na décima sessão do julgamento da invasão à academia ‘leonina’, em 15 de maio de 2018, com 44 arguidos e que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, Max, como é conhecido, testemunhou por videoconferência, a partir do Tribunal do Montijo, a pedido do Sporting, assistente no processo, por “questões psicológicas”

Max contou que Vasco Fernandes, secretário técnico, tentou fechar a porta do balneário, mas que foi empurrado, e que “entraram pessoas com máscara, com capuz”, e foram em direção aos jogadores William Carvalho, Rui Patrício, Misic, Bataglia, Montero e Acuña.

“Fiquei tão bloqueado, atrapalhado que fiquei sem reação. Houve pânico e muita confusão. Entraram e começamos a perceber que era algo mais grave”, explicou o guarda-redes, de 20 anos, acrescentando que no interior do vestiário “estava praticamente todo o plantel” e que o holandês Bas Dost se encontrava no corredor.

O jovem frisou que da parte dos jogadores “não houve conversas” e que os elementos entraram e começaram as agressões a alguns dos colegas.