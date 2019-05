Na sessão de hoje, o treinador holandês Marcel Keizer já contou com Doumbia “sem limitações”, segundo informou o clube lisboeta, num treino em que participou também o guarda-redes Diogo Sousa, jogador que integra o plantel de sub-23 dos ‘leões’.

Doumbia, que apresentava uma tendinopatia na anca direita, tinha falhado o último jogo do campeonato, precisamente, frente ao FC Porto, que os ‘leões’ perderam por 2-1, no Estádio do Dragão.

De fora, em longo processo de recuperação de uma rotura do ligamento cruzado, continua o médio internacional argentino Rodrigo Battaglia, ausente dos relvados desde o início de novembro.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10:30 à porta fechada, e, a partir das 17:30, Marcel Keizer e um jogador farão no Estádio Nacional a antevisão da final da Taça de Portugal.

A final da 80.ª edição disputa-se no sábado, igualmente no Estádio Nacional, a partir das 17:15.