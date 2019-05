A formação ‘leonina’, que vai encontrar na final o FC Porto, vencedor por 1-0 nos penáltis face ao FC Barcelona, após 1-1 no final do prolongamento, chegou a 2-0, atingiu o intervalo a vencer por 3-1 e ainda aumentou para 4-1, mas permitiu o 4-4, antes de Gonzalo Romero decidir, já nos últimos dois minutos.

Pedro Gil, Matías Platero (dois) e Henrique Magalhães apontaram os outros tentos dos anfitriões, enquanto Diogo Rafael (dois), Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez marcaram os tentos dos ‘encarnados’.

O Sporting ganhou a prova em 1976/77 e perdeu a final de 1988/89, perante os espanhóis do Noia, enquanto o FC Porto sagrou-se campeão europeu em 1985/86 e 1989/90.

‘Leões’ e ‘dragões’ vão disputar no domingo a terceira final 100% lusa, estando já garantido o sétimo ‘caneco’ para Portugal, depois dos triunfos do Benfica sobre o FC Porto, em 2012/13, no Dragão Caixa, e face à Oliveirense, na Luz, em 2015/16.