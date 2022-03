Com a goleada de domingo dos ‘dragões’ na receção ao Tondela (4-0), os atuais campeões nacionais ficaram provisoriamente a nove pontos da liderança e estão obrigados a vencer em Moreira de Cónegos para não deixar fugir ainda mais o principal rival.

Além da luta pelo primeiro lugar, o Sporting vai tentar também capitalizar o empate de sexta-feira do Benfica com o Vizela (1-1) para ficar com seis pontos de vantagem sobre os ‘encarnados’, terceiros classificados, e mais perto do acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Para este encontro, o técnico Rúben Amorim vai ter três ‘reforços’ de peso, com Palhinha e Pedro Gonçalves, habituais titulares, e Daniel Bragança, muito utilizado pelo treinador ‘leonino’, a regressarem todos após ausência por lesão.

Já o Moreirense, que não vence há quatro jogos, é 17.º, com 20 pontos, e quer fugir aos lugares de despromoção. A partida está agendada para as 20:15 e será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.

Na primeira volta, no Estádio José Alvalade, o Sporting venceu o Moreirense, por 1-0.