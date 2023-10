Os ‘leões’, únicos representantes lusos na segunda prova de clubes da UEFA, entram para a terceira ronda no segundo lugar da ‘poule’, com três pontos, em igualdade com o Sturm Graz, terceiro, e a três dos italianos, que lideram, enquanto os polacos estão na última posição, sem qualquer ponto.

Depois da entrada vitoriosa no grupo, na Áustria (2-1), o Sporting foi derrotado em casa pela Atalanta (2-1), naquele que é, até agora, o único desaire registado pela formação de Rúben Amorim, líder da I Liga portuguesa, em 11 encontros oficiais esta época.

Na Polónia, perante o quinto colocado do campeonato daquele país, os ‘verdes e brancos’ terão a oportunidade de se afastar do Sturm Graz e consolidar o segundo lugar, ou até mesmo igualar ou aproximar-se da formação de Bergamo, tendo em conta que os transalpinos jogam em Graz.

O encontro entre o Rakow e o Sporting tem início marcado para as 17:45 (hora em Lisboa), no Zaglebiowski Park Sportowy, em Sosnowiec, e será arbitrado pelo grego Anastasios Papapetrou. À mesma hora, o Sturm Graz recebe a Atalanta, na Áustria.