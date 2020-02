Uma semana depois de ceder o último lugar do pódio para o Sporting de Braga, ao cair por 1-0 na ‘pedreira’, o conjunto de Silas procura aproveitar o deslize dos ‘arsenalistas’, que no sábado empataram 2-2 na receção ao Gil Vicente.

Os ‘leões’, que perderam três dos últimos cinco jogos, face a FC Porto, Benfica e Sporting de Braga, podem também deixar para trás o Famalicão, que, em poupanças para a Taça de Portugal, foi goleado em casa pelo Vitória de Guimarães por 7-0.

Depois dos encontros de sábado, o Sporting de Braga é quarto, com 34 pontos, o Sporting quinto, com 32, e o Famalicão sexto, com os mesmos 32.

No embate de encerramento da ronda, a partir das 20:00, o Rio Ave também pode chegar aos 32 pontos, que na pior das hipóteses valem o quinto posto, o que conseguirá se vencer no reduto do lanterna-vermelha Desportivo das Aves.

Nos outros jogos do dia, o Tondela (12.º, com 23 pontos) recebe o Marítimo (14.º, com 20) e Moreirense (13.º, com 21) é anfitrião do Vitória de Setúbal (10.º, com 25), em dois embates entre equipas que procuram fugir aos últimos lugares.

A ronda 20, que começou com o triunfo (1-0) do Boavista em Paços de Ferreira, na sexta-feira, ficou marcada pelo triunfo caseiro do FC Porto sobre o Benfica (3-2), que permitiu aos ‘dragões’ colocarem-se a quatro pontos dos líderes e campeões.

Programa da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 fev:

Paços de Ferreira - Boavista, 0-1

- Sábado, 08 fev:

Famalicão - Vitória de Guimarães, 0-7

Belenenses SAD - Santa Clara, 0-2

Sporting de Braga - Gil Vicente, 2-2

FC Porto - Benfica, 3-2

- Domingo, 09 fev:

Tondela - Marítimo, 15:00

Moreirense - Vitória de Setúbal, 15:00

Sporting - Portimonense, 17:30

Desportivo das Aves - Rio Ave, 20:00