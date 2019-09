Viviano, de 33 anos, foi contratado à Sampdoria ainda durante o mandato do presidente Bruno de Carvalho, no verão de 2018, e era visto como o sucessor de Rui Patrício, mas acabou por nunca ser utilizado.

Na segunda metade da temporada, o internacional italiano foi emprestado à SPAL e, esta época, foi mesmo afastado do plantel principal, tendo ficado a treinar à parte, apesar de ter sido inscrito na Liga.

Fonte oficial do Sporting disse à Lusa que Viviano deixou de ser jogador do clube, mas não revelou os detalhes da rescisão do contrato, que só terminava em 2021.

De acordo com a imprensa, o antigo guarda-redes da Fiorentina, Palermo, Bolonha e Brescia tinha um dos salários mais elevados do plantel ‘leonino’, auferindo cerca de dois milhões de euros brutos anuais.

Viviano, que é agora um jogador livre, tem seis internacionalizações pela seleção italiana.