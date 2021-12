No Estádio de Pina Manique, em Lisboa, o emblema da II Liga até entrou a vencer na partida dos ‘oitavos’ da prova ‘rainha’, com Jota a adiantar a equipa da casa aos oito minutos, mas Coates (32) e Sarabia (57) garantiram a reviravolta no marcador para os ‘leões’, antes de Tabata ser expulso, com vermelho direto (71), por entrada dura sobre o marcador do primeiro golo.

O Sporting junta-se nos quartos de final da Taça de Portugal aos também primodivisionários Tondela e Portimonense e ao Leça, que hoje se tornou na primeira equipa do quarto escalão a chegar a esta fase desde os Dragões Sandinenses, em 1999/2000.