Os ‘leões’ isolaram-se no segundo lugar na quarta-feira, quando venceram 2-1 o Gil Vicente, em partida em atraso da primeira jornada, e podem colocar pressão nos seus vizinhos da Segunda Circular e destacar-se em relação ao FC Porto, depois de o campeão nacional ter perdido 3-2 na sexta-feira em casa do Paços de Ferreira, no jogo que abriu a ronda.

Além do encontro de Alvalade, agendado para as 20:00, disputam-se hoje outros dois jogos, com o Portimonense a receber o Santa Clara, às 15:00, e o Gil Vicente o Vitória de Guimarães, às 17:30.

Resultados e programa da sexta jornada:

- Sexta-feira, 30 out:

Paços de Ferreira - FC Porto, 3-2 (2-1)

- Sábado, 31 out:

Belenenses SAD – Farense, 1-1 (0-0)

Rio Ave – Moreirense, 2-0 (1-0)

Marítimo – Nacional, 0-0

- Domingo, 01 nov:

Portimonense - Santa Clara, 15:00

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 17:30

Sporting – Tondela, 20:00

- Segunda-feira, 02 nov:

Sporting de Braga – Famalicão, 18:45

Boavista – Benfica, 21:00