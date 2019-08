O Sporting, que está no segundo lugar, depois de ter perdido a liderança na sexta-feira para o Boavista, recebe em Alvalade um motivado Rio Ave, que na última ronda goleou o Aves, por 5-1.

Este poderá ser o último jogo de Bruno Fernandes pelo Sporting, caso o médio abandone o clube até segunda-feira, dia em que fecha a janela do mercado de transferências.

O encontro está agendado para as 19:00, duas horas e meia depois de o Famalicão, que pode acompanhar os ‘leões’, jogar em casa do Desportivo das Aves.

Paços de Ferreira e Marítimo, os atuais dois últimos classificados do campeonato, tentam somar o primeiro triunfo da época, e no último jogo do dia (21:30), o Gil Vicente recebe o Vitória de Setúbal, com os sadinos a não terem qualquer triunfo nem qualquer golo marcado.

A ronda começou na sexta-feira com o Boavista a vencer no estádio Nacional o Belenenses SAD por 1-0, subindo à liderança do campeonato, enquanto o Moreirense recebeu e venceu 1-0 o Portimonense.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 30 ago:

Moreirense — Portimonense, 1-0

Belenenses SAD — Boavista, 0-1

- Sábado, 31 ago:

Paços de Ferreira — Marítimo, 16:30

Desportivo das Aves — Famalicão, 16:30

Sporting – Rio Ave, 19:00

Gil Vicente – Vitória de Setúbal, 21:30

- Domingo, 01 set:

Tondela – Santa Clara, 16:00

FC Porto – Vitória de Guimarães, 18:30

Sporting de Braga — Benfica, 21:00