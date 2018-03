O treinador Jorge Jesus afirmou hoje que o Sporting vai defrontar o “favorito número um” à conquista da Liga Europa de futebol, referindo-se ao duelo com o Atlético Madrid, dos quartos de final da competição.

“Antes do sorteio, já tinha dito que o favorito número um à conquista do troféu era o Atlético Madrid. No sorteio, tocou-nos o Atlético. O respeito é o mesmo. É uma equipa que todos conhecem. Vão ser jogos com muito impacto. Temos as nossas hipóteses e estamos confiantes”, disse Jorge Jesus.

O treinador ‘leonino’ falava aos jornalistas no Estádio José Alvalade, na conferência de imprensa de antevisão do confronto de domingo com o Rio Ave, da 27.ª jornada da I Liga.

A primeira mão do duelo entre Sporting e Atlético Madrid realiza-se a 05 de abril, na capital espanhola, e a segunda a 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Os ‘leões’ procuram chegar pela sexta vez às meias-finais de uma prova europeia, depois de o terem conseguido na Taça das Taças de 1963/64 e 73/74, na Taça UEFA de 1990/91 e 2004/05 e na Liga Europa de 2011/12.

Em 2017/18, O Sporting afastou o Steaua de Bucareste no ‘play-off’ da Liga dos Campeões e foi terceiro no Grupo D da mesma competição, ‘tombando’ para a Liga Europa, prova em que já eliminou o Astana e o Viktoria Plzen.

O sorteio dos ‘quartos’ ditou ainda os embates Leipzig-Marselha, Arsenal-CSKA Moscovo e Lazio-Salzburgo.