A equipa de Portimão, que somou apenas a segunda derrota fora de casa na prova, adiantou-se com um golo de Matheus Nunes, na própria baliza, aos 21 minutos, mas os campeões nacionais, que somaram a 11.ª vitória consecutiva para o campeonato, viraram na segunda parte com um ‘hat-trick’ de Paulinho (65, 76 e 83), já depois de os algarvios terem ficado com menos um, por expulsão, com segundo cartão amarelo, de Pedro Sá (58). Lucas Possignolo ainda reduziu nos instantes finais, aos 90+2.

Com esta vitória, os ‘leões’ chegam à liderança isolada da prova, com 44 pontos, mais três do que o FC Porto, segundo e que recebe na quinta-feira o Benfica, terceiro, a sete do Sporting, enquanto o Portimonense é sexto, com 24.