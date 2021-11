Sarabia (10 minutos) e Paulinho (50) deram a sexta vitória consecutiva no campeonato aos 'leões', que não sofreu golos nos quatro últimos jogos na I Liga.

O Sporting passa a somar 32 pontos, mais um do que o Benfica, que visita na próxima ronda, e três do que o FC Porto, que recebe hoje o Vitória de Guimarães, com o Tondela a manter-se na 10.ª posição, com 12 pontos.