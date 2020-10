Num encontro muito intenso, na Nazaré, os ‘leões’ derrotaram o Sporting de Braga, tendo chegado a uma vantagem de 3-0 no final do segundo tempo graças aos golos de Coimbra, Pinhal e António.

No derradeiro período, Bokimha reduziu para o Sporting de Braga, mas Belchior marcou logo de seguida para a formação da capital e, quase no final da partida, Filipe Silva fixou o resultado em 4-2, confirmando a vitória do Sporting.

Já na partida entre o Desportivo de Chaves e o Casa Benfica de Loures, os transmontanos adiantaram-se no marcador no segundo período, por intermédio de Javier Tottes, mas a formação de Loures deu a volta ao marcador no derradeiro parcial com golos de Bernardo Coelho e Llorenç.

No domingo, o Desportivo de Chaves enfrenta o Sporting e o Sporting de Braga encara a Casa Benfica de Loures.