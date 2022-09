Na Amoreira, o central neerlandês, titular pela primeira vez no campeonato, inaugurou o marcador (13 minutos), antes de o extremo inglês fixar o resultado (21) que recolocou os ‘leões’ no caminho das vitórias, após duas derrotas seguidas, com FC Porto e Desportivo de Chaves.

A segunda vitória no campeonato deixa o Sporting provisoriamente no sexto lugar, com sete pontos, os mesmos do Estoril Praia, sétimo, ambos a oito pontos do líder Benfica, que hoje venceu o Vizela por 2-1.