Desde 1993 na F1, a Sauber Motorsport rebatizou o seu nome para 2024 e 2025, chamando-se agora Stake F1 Team, com a ajuda do novo patrocinador, a 'Stake.com'. Mas, a nova empresa no mundo da F1 pode ter alguns problemas em certos países que recebem as corridas de F1.

