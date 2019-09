O profissional do Estoril concluiu a primeira volta no 24.º lugar, com 71 pancadas (uma abaixo do par) – graças a quatro ‘birdies’ (uma abaixo), nos buracos 1, 3, 7 e 14, e três ‘bogeys’ (uma acima), nos 2, 8 e 18 -, a cinco a de Henric Sturehed, que entregou um cartão com 66 (seis abaixo).

“Os ‘greens’ estavam a ficar mais duros e rápidos por estarem a secar. Fiquei contente. O dia não estava fácil e o campo não perdoa um mau ‘shot’. Estou satisfeito por ter entrado bem “, comentou Tiago Cruz, sublinhando ter estado “focado”.

Já José-Filipe Lima, vice-campeão do torneio português e 11.º classificado no ‘ranking’ do Challenge Tour, encerrou a ronda inaugural em 39.º, com o par, ao assinar três ‘birdies’ (9, 14 e 16) e outros tantos ‘bogeys’ (11, 13 e 15).

Tal como Lima, que procura no Algarve um bom resultado para cimentar a sua posição entre os 15 primeiros da hierarquia, após a Grande Final do Challenge Tour em Palma de Maiorca, e assegurar a subida ao European Tour, Hugo Santos também fez o par.

O algarvio fez uma volta menos consistente, ao registar quatro ‘birdies’ (7, 9, 10 e 17), um par de ‘bogeys’ (13 e 18) e um duplo ‘bogey’ (3).

Ricardo Santos, que ocupa o quarto lugar do ‘ranking’ e era apontado como um dos favoritos, protagonizou uma estreia pouco assertiva e, na sequência de 77 pancadas (cinco acima do par), está ‘afundado’ no 126.º lugar.

Na liderança do único torneio nacional do Challenge Tour, que conta com a participação de 18 golfistas lusos, está o sueco Henric Sturehed, de 29 anos, que soma menos dois ‘shots’ do que o canadiano Aaron Cockerill, o polaco Adrian Meronk e o alemão Christopher Mivis, segundos, com 67 pancadas (cinco abaixo).