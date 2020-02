Amazon: #BeforeAlexa

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi dão a conhecer melhor a Alexa, a assistente virtual da Amazon. O anúncio já contabiliza mais de 59 milhões de visualizações no YouTube.

Google: "Loretta"

A Google deixou os telespectadores do Super Bowl em lágrimas, com um anúncio em que mostra que todas aquelas vezes em que no telemóvel carregamos em "permitir acesso" também pode ter um lado bom. É assim que um senhor, viúvo, relembra Loretta, a sua falecida mulher, através do seu assistente Google.

The Avocados from Mexico: “The Avocados from Mexico Shopping Network"

O abacate é um dos alimentos da moda, ficam bem em saladas, em torradas... e porque não ao nosso peito? 'Como se fosse um bebé?'. Pois, mais coisa, menos coisa. Esta é a proposta da Avocados from Mexico que pegaram na moda millenial para, durante 30 segundos, construirem um anúncio à volta de acessórios para os 'nossos' abacates.

TurboTax: "All People Are Tax People Remix Extended"

A TurboTax, uma empresa de software norte-americano para ajudar as pessoas a tratar dos impostos, meteu toda pessoas de todas as idades, géneros e raças a dançar ao som de um bom jingle cujo mote era "All People Are Tax People" [Todas as pessoas são pessoas de impostos].

Doritos: "The Cool Ranch feat. Lil Nas X and Sam Elliott"

Imagine Lil Nas e Sam Elliot num duelo de dança, estilo duelo de cowboys, com a 'Old Town Road' como música de fundo. Porquê, pergunta. Tudo isto pela conquista de um pacote de Doritos do novo sabor.

Planters: "Tribute"

Conhece o famoso amendoim norte-americano? Aquele com um monóculo? Exato. Faleceu. O anúncio da Planters foi precisamente o funeral de Mr. Peanut, uma mascote que nasceu em 1916 e que morreu no primeiro mês de 2020... para dar lugar ao BabyNut, o mesmo amendoim, mas numa versão mais fofa (e sem monóculo).

Pringles: "Rick and Morty Commercial"

Conhece a série de animação Rick and Morty em que um avô e o neto vivem aventuras no espaço intergalático e entre várias dimensões? Esta bem que podia ser uma dessas aventuras não tivesse Rick e Summer, a sua neta, sido presos num anúncio da Pringles em que cada Morty é um robô desejoso por novos sabores de uma das batatas mais famosas do mundo.

Kansas City Chiefs vencem 54.º Super Bowl ao baterem San Francisco 49ers

Os Kansas City Chiefs conquistaram no domingo pela segunda vez, 50 anos depois, o Super Bowl, sagrando-se campeões da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), ao baterem os San Francisco 49ers por 31-20, em Miami.

A formação comandada pelo treinador Andy Reid e liderada em campo pelo quarterback Patrick Mahomes esteve a perder por 20-10 no 54.º Super Bowl, já em pleno quarto período, num embate que chegou empatado a 10 ao intervalo.

O conjunto de Kansas City repetiu o sucesso de 1970, ano em que venceu os Minnesota Vikins por 23-7, na segunda presença no Super Bowl, três anos após o desaire por 35-10 face aos Green Bay Packers.