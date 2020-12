No ‘onze’ de Sérgio Conceição, que bateu em casa o Nacional por 2-0, só mexe a defesa, com Manafá a substituir Nanu no lado direito e Pepe a regressar ao centro da defesa, substituindo Diogo Leite, relegado para o banco.

Os portistas alinham com Marchesín na baliza, um quarteto defensivo composto por Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu, um meio-campo com Sérgio Oliveira, Uribe, Corona e Otávio e um ataque com Taremi e Marega.

Por seu lado, e em relação ao embate no reduto do Gil Vicente (2-0), Jorge Jesus fez três trocas por decisão técnica e uma forçada, devido ao facto de Pizzi ter testados positivo à covid-19.

No centro da defesa, Jardel cedeu o lugar a Otamendi, no miolo do meio-campo, Pizzi foi substituído por Taarabt, na direita do ataque, Pedrinho saiu para entrar Rafa e, nas costas de Darwin, entrou Waldschmidt em vez de Seferovic.

Assim, o Benfica vai entrar com Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo, à frente de Vlachodimos, um meio-campo com Weigl e Taarabt, ao centro, e Rafa e Everton, nas alas, e um ataque com Waldschmidt no apoio a Darwin Núñez.

A 42.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira em futebol tem início às 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro, à porta fechada, devido à pandemia da covid-19, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.