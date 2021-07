Benfica e Sporting disputam a Supertaça de futebol feminino no Estádio do Restelo, em 28 de agosto, às 17:30, no jogo de abertura da época 2021/22, que antecede o início do campeonato, informou hoje a federação.

É a primeira vez que os dois clubes disputam entre si a Supertaça feminina, o Benfica na condição de campeão nacional em 2020/21, e o Sporting como segundo classificado, numa época em que a Taça de Portugal foi suspensa devido à pandemia da covid-19. Em cinco edições do troféu, o Benfica venceu na última vez, em 2019, ao bater o Sporting de Braga (1-0), enquanto o Sporting foi o vencedor em 2017, batendo também as bracarenses, por 3-1, após prolongamento. Será a segunda vez que o Estádio do Restelo recebe um dérbi feminino entre Benfica e Sporting, depois de ter sido o palco de um jogo solidário em 2019, cujas receitas reverteram para Moçambique, e que as 'leoas' venceram por 1-0.