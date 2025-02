Recusou um controlo antidoping em 17 de abril de 2022 e foi suspenso a 28 de julho de 2023, por três anos. A 22 de fevereiro, Vasco Ribeiro volta à competição no Pro Taghazout Bay, penúltima etapa do Qualifying Series 2024-2025, circuito regional de qualificação (QS). O surfista português entra na água, em Marrocos, um ano mais cedo do que estipulado pelo castigo imposto, reconfirmado, mais tarde pelo TAD, após recurso do atleta.

A oportunidade foi concedida pela Liga Mundial de Surf (World Surf League), abrindo, desta forma, a porta do regresso às competições do surfista de 30 anos que já tinha reconhecido anteriormente o consumo de drogas, nomeadamente marijuana e cocaína.

Na hora do regresso, ultrapassada esta fase da sua vida, espera que esta jornada de redenção da adição possa servir de exemplo e inspiração.

“Passei por um período de grande luta contra a adição, que me obrigou a reaprender a organizar a minha vida e a viver sem drogas. É um processo contínuo, um compromisso diário, mas com o apoio da minha família, amigos e profissionais, tenho conseguido erguer-me e reencontrar-me”, escreveu o pentacampeão da Liga MEO Surf, campeão mundial júnior, campeão europeu e campeão europeu WSL.

“Se a minha jornada puder inspirar ou ajudar alguém a ver que há sempre um caminho de regresso, então todo este esforço terá valido a pena. Agora estou ansioso por poder vestir a licra e voltar aos heats”, acrescentou ainda que em 2022 tinha feito uma pausa por razões de saúde mental.

“Fico muito agradecido à WSL por esta oportunidade de voltar a fazer o que mais gosto, que é competir. É muito difícil ficar de fora, quero aproveitar esta oportunidade para superar-me, provar a mim próprio que sou capaz de continuar ao mais alto nível”, assinalou o surfista do Estoril.