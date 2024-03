A tão aguardada espera de três dias sem competição chegou ao fim. O MEO Rip Curl PRO Portugal, 3.ª etapa do circuito de elite da Liga Mundial de Surf (World Surf League) mudou-se, neste domingo de eleições legislativas, Óscares e futebol (Sporting e Benfica entram em jogo), de Supertubos para o Molhe Leste, praia na mesma língua de areia, a beijar o paredão do porto de pesca de Peniche, e conta com dois portugueses na água.

As primeiras manobras nacionais vieram pelos pés de Francisca Veselko, wildcard da competição (da Rip Curl). “Foi incrível, as primeiras ondas nem consegui sentir as pernas, estava nervosa, mas é um medo bom, estou muito contente por estar aqui”, admitiu Kika Veselko, que terminou em 3.º (8,67 pontos, no máximo de 20) na bateria 3 da ronda inaugural feminina, atrás da norte-americana Caroline Marks (10,50 pontos), campeã mundial de 2023, n.º 5 do ranking WSL e surfista olímpica apurada para Paris 2024 e a havaiana Gabriela Bryan (8,93 pts), rookie do ano 2022 e número 11 da hierarquia do CT. Em estreia absoluta numa etapa da etapa do Championship Tour (CT), voltará a vestir a licra da ronda de eliminação.

“Acabei por perder por pouco, mas pronta para a ronda de eliminação”, frisou a campeã da Liga MEO Surf que espreitou de perto a ronda 16 após receber uma pontuação de 5,90 pontos. “Depois dessa onda comecei a sentir que estava no jogo e que me tinha de despachar para fazer mais uma (onde de reserva), mas o mar está complicado. Agora é bola para a frente”, atirou a portuguesa que terá pela frente Caitlin Simmers, jovem prodígio americana vencedora da etapa portuguesa do CT no ano passado.

Joaquim Chaves, wildcard, será o outro surfista nacional a entrar em prova durante o dia de hoje. Terceiro na sexta bateria da ronda inaugural, o atual campeão nacional disputará a ronda de eliminação (bateria 1) frente à dupla americana Griffin Colapinto e Jake Marshall.

Frederico Morais, 17.º da hierarquia mundial, e Matias Canhoto, wildcard de última hora em substituição de Kelly Slater, estão na ronda 32 e entram na água amanhã já em Supertubos, para onde regressa a ação da etapa portuguesa e única europeia do circuito mundial de surf.