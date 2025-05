Esta oficina de verão, que decorre na segunda semana de julho, mistura o teatro e a música com direito a maquilhagem e caracterização. As inscrições já estão disponíveis aqui.

A parceria entre o Teatro Tivoli BBVA e o LAMA Teatro proporciona aos mais novos um ‘mergulho’ nas ondas da cultura e convida-os a trocar a areia pelos tacos de madeira, a água do mar pelos corredores do teatro e as bonitas falésias pela vista para a Avenida da Liberdade, refere o teatro em comunicado.

Com curadoria de João de Brito e com Magali Santana, Noiserv e Sandra Pereira no painel de formadores, os ‘miúdos’ vão surfar a onda da cultura com quem é um ‘pro’ nestas ondas.

As atividades da oficina "A inesquecível bola de Berlim que comi no sótão do Tivoli em pleno mês de julho" decorrem dentro das instalações do centenário Teatro Tivoli BBBVA, edifício classificado como Monumento de Interesse Público e que foi recentemente distinguido pela European Film Academy com o título de “Tesouro da Cultura Cinematográfica Europeia”.

As inscrições para a oficina de verão "A inesquecível Bola de Berlim que comi no sótão do Tivoli em pleno mês de julho" devem ser feitas on-line através desse link. As vagas são limitadas.

O programa custa 165 euros e pode conhece-lo aqui.