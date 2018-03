O melhor circuito nacional de surf profissional vai começar e aproveitamos para servir o jogo para 2018.

Vasco Ribeiro e Carol Henriques dominaram a concorrência em 2017 e levaram os títulos nacionais para casa.

Na presente edição da LIGA MEO 2018, sob a égide da Associação Nacional de Surfistas (ANS), o nível competitivo dos surfistas portugueses está cada vez mais elevado, e a LIGA MEO é um palco que pretendem dominar antes de conquistarem pontos de qualificação nos WQS, sendo então este o principal palco de introdução para uma carreira de sucesso.

(Devido às condições meteorológicas a etapa da Figueira da Foz foi adiada, sendo que a primeira acontecerá na Ericeira).

Quem serão os principais candidatos aos títulos?

Vasco Ribeiro estará de novo focado nesta competição e tentará a todo o custo a revalidação do título de campeão nacional.

Miguel Blanco, um talento da zona de Cascais, dono de um estilo potente e bonito, que tem competido nos WQS com boas performances, é um candidato ao titulo.

O ex-competidor do WSL Pedro Henriques, luso-brasileiro que tem competido em águas lusas, dono de um surf potente, e sempre candidato à vitória de qualquer etapa.

Tiago Pires, o Portuguese tiger que foi o primeiro a ser residente no DreamTour da WSL (World Surf League), apesar de já não competir a 100%, continua com o seu surf muito afiado, e com muita vontade de dar trabalho extra aos demais competidores na LIGA MEO.

José Ferreira, dono de um estilo bonito dentro de água, estará à procura de uma vaga no lugar mais alto do surf português.

Não esquecendo que este circuito está representado com os melhores surfistas portugueses e residentes em Portugal, a nosso ver uma mais valia para a modalidade ter evoluído tanto em termos de performance. Nomes como Gony Gubizarreta, Francisco Alves, Marlon Lipke, entre tantos outros, vão marcar presença na prova.

Também as meninas estarão preparadas para dar trabalho extra à atual campeã em título, Carol Henriques.

Entre o quadro feminino surgem nomes como Mafalda Lopes, Keisha Eyres, Matilde Passarinho, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkings, que estão num elevado nível de surf e prometem ter um ano inesquecível para a luta pelo título, prometendo grandes baterias até ao final do ano.