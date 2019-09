"Já vi várias vezes a abertura dos Jogos Olímpicos e parece-me incrível. E, posso ser honesto, nos últimos dias tenho pensado nisso, e mal posso esperar", assinalou.

À porta de dois campeonatos importantes do circuito de qualificação [WQS] que se vão disputar em águas portuguesas (Azores Airlines Pro, de 6.000 pontos, e EDP Billabong Pro Ericeira, de 10.000 pontos), o foco do surfista português com melhor 'ranking' mundial já está apontado para obter os melhores resultados possíveis nestas provas em que vai 'jogar em casa', em busca dos pontos necessários para se requalificar para o circuito mundial [WCT], onde competiu em 2017 e 2018.

"Vou continuar a focar-me nos meus campeonatos no WQS e, se Deus quiser, voltar ao WCT também. O resultado dá uma força brutal para lutar pelo WCT. É o meu sonho, tanto como eram os Jogos Olímpicos. E um já está alcançado, agora é continuar a trabalhar para o outro", atirou, revelando que, para participar nestas competições, abdicou de participar no Freshwater Pro, campeonato do WCT que se disputa na piscina de ondas desenvolvida por Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, na Califórnia, Estados Unidos, para o qual foi convidado pela World Surf League (WSL).

"Optei por ficar em Portugal. Achei que era a opção que fazia mais sentido, por isso, espero que corra bem", concluiu.