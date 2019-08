O surfista cascalense, número 31 da hierarquia mundial, que entrou na prova o lugar do lesionado italiano Leonardo Fioravante, somou 10,17 pontos, ficando atrás do francês Michel Bourez (11,33) e de Peterson Crisanto (11,50).

Após ter sido despromovido no passado ano, esta foi a quarta prova consecutiva do circuito mundial que ‘Kikas’ disputou em 2019, depois das participações em Margaret River, na Austrália (33.º classificado), Rio de Janeiro (3.º) e Jeffreys Bay, na África do Sul (17.º).

O norte-americano Kolohe Andino lidera o ‘ranking’, à frente do brasileiro Filipe Toledo e do havaiano John John Florence, campeão mundial em 2016 e 2017, que falha a terceira prova seguida, devido a lesão, depois de ter vencido em Bells Beach e Margaret River.