O surfista luso obteve uma pontuação de 13,27 nas suas duas melhores ondas (6,67 e 6,60), enquanto Ítalo Ferreira, que à entrada desta prova ocupava a terceira posição do ‘ranking’ mundial, não foi além de 7,13 pontos (4,50 e 2,63).

Frederico Morais vai disputar a terceira bateria dos oitavos de final da competição que decorre na Praia de Saquarema (Rio de Janeiro), ficando agora à espera de conhecer o adversário.

O português, que este ano ficou de fora do circuito principal e procura a requalificação para 2020 através do circuito de qualificação, está a participar no Rio na qualidade de suplente, ao beneficiar da ausência de surfistas lesionados.