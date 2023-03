Na final, Caitlin Simmers marcou 13,50 pontos nas duas melhores ondas (7,17 e 6,33), em 20 possíveis, contra os 12,83 (9 e 3,83) de Courtney Conlogue.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e terminou hoje, com o brasileiro João Chianca a vencer o evento masculino, depois de bater na final o australiano Jack Robinson, líder do circuito mundial.