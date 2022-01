Começa hoje a Final Four da Taça da Liga com dois estreantes em campo e dois clubes mais que habituados a estar na hora das decisões. As quatro equipas pertencem à Liga NOS, a principal competição do futebol nacional.

Boavista e Santa Clara são os nomes em estreia na taça que determinará o “Campeão de Inverno”.

Benfica e Sporting são os suspeitos de sempre que têm pintado os respetivos emblemas no quadro dos quatro finalistas da Allianz Cup nas 15 edições disputadas até à data. Esta será a quinta ocasião (2008/09 a 2010/11, 2018-2019 e 2020-2021) em que estão juntos no calendário que antecede a batalha final.

Axadrezados e águias dão hoje (19h45, Sport TV) o pontapé de arranque da mais jovem competição do calendário nacional de futebol, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Leiria acolhe pelo segundo ano consecutivo a atribuição do título invernal, prolongando a receção até 2024. A novidade em relação ao ano passado é o regresso do público depois das bancadas despidas em janeiro de 2021 devido à covid-19.

Benfica luta contra a maldição recente

Se o Boavista, equipa liderada por Petit, tenta chegar onde nunca esteve, o Benfica de Nélson Veríssimo tentará recuperar o domínio exercido na primeira metade de vida da prova, com Jorge Jesus ao leme, treinador regressado à Luz e que, entretanto, Veríssimo viria a suceder.

De 2008/2009, segundo ano da competição, até 2016/2017, o Benfica fez sempre parte da ficha de jogo nesta fase final da prova. Viria a vencer por sete vezes (cinco das quais comandados por JJ), quatro delas de seguida. Elevou o troféu pela última vez em 2015/2016 (com Rui Vitória).

A intermitência na luta a quatro tem sido a regra nas últimas edições. Falhou no ano seguinte ao perder na meia-final com o Moreirense (2016/2017) e no ano que antecedeu a pandemia do novo coronavírus. Nos anos intercalados, 2017-18 e 2019-20, nem sequer atingiram esta fase.

Sporting à procura da quarta final em cinco anos

O Santa Clara, de Mário Silva, tal como a formação da cidade do Porto, constitui uma novidade em fase tão adiantada, defrontando os leões amanhã (19h45).

Por sua vez, o Sporting, “Campeão de Inverno” em título, apresenta-se como o fiel herdeiro do sucesso obtido pelo eterno rival nos anos anteriores ao domínio leonino.

Depois de quatro anos em que não provou o sabor da luta por uma final (2011-12 a 2016/17), de lá para cá, os leões fizeram sempre parte do lote dos eleitos.

Ganharam três troféus (os únicos conquistados) em quatro finais. Perderam a 21 de janeiro de 2020 diante o Braga, no primeiro jogo da Final Four disputado em Braga. No ano passado, no Municipal de Leiria, afastaram o Porto na meia-final e o Braga, na final.