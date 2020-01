Com três golos em 27 jogos oficiais na presente época, Palhinha, de 24 anos, vai integrar novamente o lote de titulares, depois de ter ficado de fora da meia-final com o Sporting, na terça-feira (2-1), em virtude do seu empréstimo aos ‘arsenalistas' pelos ‘leões'.

De resto, o Sporting de Braga, vitorioso nos quatro jogos sob a liderança do treinador Rúben Amorim, vai apresentar-se em campo com Matheus na baliza, Tormena, Bruno Viana e Raúl Silva na defesa, Esgaio, Fransérgio e Sequeira na linha média e Ricardo Horta, Galeno e Paulinho no ataque.

Nos dragões', a troca de Uribe pelo ’capitão' Danilo, jogador, de 28 anos, com 26 partidas cumpridas em 2019/20, é a única alteração que se regista face ao ‘onze' que derrotou o Vitória de Guimarães, por 2-1, na meia-final de quarta-feira.

O ‘onze' escolhido pelo treinador Sérgio Conceição para o duelo com os bracarenses inclui ainda o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Corona, Marcano, Mbemba e Alex Telles, os médios Sérgio Oliveira e Otávio e os avançados Luis Díaz, Marega e Soares.

Sporting de Braga e FC Porto defrontam-se hoje, pelas 19:45, na final da 13.ª edição da Taça da Liga, depois de se terem defrontado em 17 de janeiro para o campeonato, num jogo disputado no Porto, em que o triunfo ‘sorriu' aos bracarenses (2-1).