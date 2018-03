O sorteio da Taça de Inglaterra, hoje realizado, determinou que o Manchester United, orientado pelo treinador português José Mourinho, irá defrontar o Tottenham nas meias-finais. Na outra meia-final, o Chelsea, que foi afastado na quarta-feira pelo FC Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus, irá defrontar o Southampton.

Os dois jogos das meias-finais serão disputados no fim de semana de 21 e 22 de abril.

O Chelsea assegurou hoje um lugar nas meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol, ao bater fora o Leicester City, por 2-1, numa eliminatória que ficou decidida no prolongamento, em que o espanhol Pedro foi decisivo.

No Estádio King Power, o extremo foi lançado na partida aos 92 minutos, já no decorrer do prolongamento, e pouco depois, aos 105, fez o golo que garantiu a continuidade dos londrinos na competição.

O também espanhol Morata tinha dado vantagem ao Chelsea, aos 42 minutos, mas Vardy levou a decisão para tempo extra, com golo aos 76. Adrien Silva foi aposta do Leicester City no prolongamento (106), já depois do tento de Pedro.

A equipa de António Conte juntou-se nas meias-finais a Manchester United, de José Mourinho, Tottenham e Southampton, que venceu hoje no terreno Wigan, do terceiro escalão, por 2-0.

No Estádio DW, Cédric Soares foi titular e confirmou a passagem no ‘saints’ com um remate certeiro aos 90+1 minutos, naquele que foi o primeiro jogo do técnico galês Mark Hughes no comando do Southampton, depois de render o argentino Mauricio Pellegrino, que foi despedido durante a semana.

O triunfo dos forasteiros começou a ser construído aos 62 minutos, pelo médio dinamarquês Hojbjerg, e podia ter sido mais dilatado, caso o italiano Gabbiadini não tivesse falhado uma grande penalidade, aos 73.

Ontem, uma vitória diante do Brighton por 2-0, garantiu o apuramento para as meias-finais à equipa de José Mourinho.

Um golo do ponta de lança belga Romelu Lukaku e outro do ‘trinco’ ex-Benfica Nemanja Matic, aos 37 e 83 minutos, garantiram a vitória aos ‘red devils’, que se depararam com grande réplica do Brighton, que ‘vendeu cara’ à derrota, como o demonstra o facto do United ter confirmado a vitória apenas a sete minutos do final do tempo regulamentar.

Os dois golos surgiram de cruzamentos para o poste mais distante da baliza do Brighton, o primeiro de Matic para Lukaku, e o segundo de Aslhey Young para Matic, ambos finalizados de cabeça.