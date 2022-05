Ainda o apito final não tinha soado e já milhares de adeptos portistas festejavam nas ruas com cachecóis e bandeiras do emblema 'portista'.

Nas imediações do mítico campo da Constituição, local onde agora as camadas jovens treinam, um grupo ruidoso de apoiantes do FC Porto juntaram-se a entoar cânticos de apoio, essencialmente, ao presidente Pinto da Costa e ao treinador Sérgio Conceição.

Chegaram mesmo a ser lançados alguns foguetes.

Pedro Paulo, de 32 anos, não teve oportunidade de ir a Lisboa ver o jogo "porque não arranjou bilhete", mas queria muito festejar mais um triunfo com a equipa.

"Estou aqui a aquecer para mais logo. Vou receber a equipa ao Dragão, mas antes quis vir à casa dos mais pequenos fazer uma homenagem simbólica. Agora segue a festa", disse, eufórico.

Até aos Aliados uma verdadeira romaria de camisolas do FC Porto indicava o caminho da festa.

Apesar de a festa com a equipa está prevista para o Estádio do Dragão, os adeptos não dispensam a passagem por aquele que, desde sempre, foi o salão de festas do FC Porto, a Avenida dos Aliados.

Bruno Lilás, de lágrimas nos olhos, não conseguiu esconder a felicidade pela conquista da 'dobradinha'.

"Os momentos mais felizes da minha vida são fáceis de enumerar. O nascimento dos meus filhos e todas as conquistas do FC Porto. Estou tão contente e tinha de vir com eles (filhos) festejar", referiu o adepto que ainda assim não vai ao Estádio do Dragão receber a equipa.

"Estivemos na festa do título. Foi um sábado. Mas amanhã [segunda-feira] é dia de trabalho e escola. Não pode haver grandes loucuras. Isto já é bom", garantiu.

Vestidas a preceito, com a camisola feita de propósito para celebrar o título, as irmãs Rita e Luísa Gouveia vão já a caminho do Estádio. Querem "marcar lugar", dizem.

"Acho que a equipa chega por volta das 23:00. Queremos estar no melhor lugar para os ver bem. Temos de ir rápido", disseram. E foram, sem mais demoras.

A festa vai continuar no Porto enquanto se aguarda que a equipa chegue de Lisboa para celebrar a conquista de mais um troféu da equipa de futebol.

O campeão FC Porto conquistou hoje a Taça de Portugal de futebol, 18.ª do seu historial, depois de vencer na final o Tondela, por 3-1, e conseguiu a nona ‘dobradinha’, juntando os dois títulos mais importantes a nível interno.

No Estádio Nacional, o avançado iraniano Taremi ‘bisou’, com golos aos 22 minutos, de penálti, e aos 74, falhando ainda nova grande penalidade aos 66, com Vítor Ferreira a apontar o outro tento do FC Porto, aos 52, enquanto Neto Borges anotou o golo do estreante Tondela, aos 73.

Com este troféu, os ‘dragões’ passam a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas estão ainda longe do recordista Benfica, com 26, num dia em que Sérgio Conceição se tornou no primeiro treinador do FC Porto a conseguir a ‘dobradinha’ por duas vezes, depois de em 2019/20 ter cometido idêntica proeza.