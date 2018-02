O primodivisionário Desportivo das Aves recebe hoje o Caldas, do terceiro escalão do futebol português, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, fase que os dois clubes disputam pela primeira vez.

O Aves, 13.º classificado da I Liga, reúne favoritismo perante o atual sétimo posicionado da série D do Campeonato de Portugal, que atingiu a antecâmara da final sem ter defrontado qualquer adversário da divisão principal.

No jogo decisivo, no Jamor, Aves ou Caldas vão defrontar o vencedor do confronto entre o FC Porto e o Sporting, primeiro e terceiro colocados da I Liga, com a vantagem a pender para a equipa portuense, que se impôs por 1-0 em casa, no encontro da primeira mão.

O encontro de hoje realiza-se na Vila das Aves, com início às 20:15, enquanto os dois jogos da segunda mão das meias-finais da competição estão marcados para 18 de abril.