A equipa 'encarnada' adiantou-se mesmo em cima do intervalo (45+2), através de Pizzi, jogador que 'bisou' praticamente no arranque da segunda metade (49), enquanto Vinicius, aos 63 e 90+2, anotou os restantes golos benfiquistas.

A terceira ronda arrancou na quinta-feira, com a surpreendente eliminação do Sporting em casa do Alverca, equipa do Campeonato de Portugal que venceu os 'leões' por 2-0.