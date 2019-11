Os oitavos de final da Taça de Portugal vão ter um jogo grande em agenda. O sorteio ditou que águias e bracarenses se vão encontrar no estádio da Luz. Esta será a 12ª vez que os dois emblemas se encontram na prova rainha. O Benfica soma seis vitórias e o Braga cinco. No entanto, a única vez que os dois clubes se encontraram nos oitavos, também em casa dos encarnados, em 2014/15, foram os arsenalistas que levaram a melhor com uma vitória fora por 1-2 com golos de Aderlan Santos e Felipe Pardo contra o golo solitário de Jonas.

Num outro embate entre equipas da primeira divisão, FC Porto e Santa Clara vão medir forças no Dragão. Os dois emblemas defrontaram-se uma única vez na prova rainha, curiosamente também numa quinta eliminatória (oitavos de final). Foi na temporada 2001/02 e os dragões venceram após prolongamento com golos de Carlos Paredes e Hélder Postiga perante um único golo dos açoreanos, marcado por Vítor Vieira.

Com o embate entre Sertanense e Canelas 2010 nesta eliminatória fica garantido a presença de uma equipa do Campeonato de Portugal nos 'quartos', algo que o ano passado aconteceu pela campanha entusiasmante do Caldas.

Confira a lista de todos os embates:

Marinhense (Campeonato de Portugal) - Rio Ave (I Liga)

Paços de Ferreira (I Liga) -Sporting de Espinho (Campeonato de Portugal)

Ac. Viseu (II Liga) - GD Chaves (II Liga)

FC Porto (I Liga) - Santa Clara (I Liga)

Famalicão (I Liga) - Mafra (II Liga)

Sertanense (Campeonato de Portugal) - Canelas 2010 (Campeonato de Portugal)

Varzim (II Liga) - Anadia (Campeonato de Portugal)

SL Benfica (I Liga) - Sporting de Braga (I Liga)

O caminho até aos 'oitavos' fez-se assim

O SL Benfica, recordista de títulos da competição, com 26 taças, chega a esta fase depois de ter ‘sofrido’ para eliminar no sábado o Vizela (2-1), do Campeonato de Portugal, enquanto o FC Porto goleou no domingo em casa o Vitória de Setúbal (4-0).

O Sporting de Braga, a outra equipa em prova - além de Benfica e FC Porto -, que já conquistou o troféu, chega aos ‘oitavos’ depois de ter igualmente afastado um emblema da I Liga, o Gil Vicente, ao impor-se por 1-0.

Ainda do primeiro escalão, Santa Clara e Famalicão apuraram-se para a próxima eliminatória depois de eliminarem o Leixões e a Académica, respetivamente.

A quarta eliminatória ‘afastou’ mais quatro clubes do escalão principal (Belenenses, Vitória de Setúbal, Moreirense e Gil Vicente), depois de na anterior terem ‘caído’ sete, um dos quais o Sporting, detentor do troféu. Entre os responsáveis encontram-se o Mafra e o GD Chaves.

Do segundo escalão, o Académico de Viseu, que eliminou o Feirense, e o Varzim, que eliminou o GS Loures, também foram protagonistas. No entanto, os holofotes recaíram naturalmente para as cinco equipas do Campeonato Nacional que, pela primeira vez, alcançaram esta fase da comepetição. Falamos do Sporting de Espinho, Marinhense, Anadia, Canelas 2010 e Sertanense que eliminaram, respetivamente Arouca, Sintra Football, Beira-Mar, Juv. Pedras Salgadas e Farense.

Os oitavos de final da Taça de Portugal, correspondentes à quinta eliminatória, disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.