De um lado do relvado do Jamor, o FC Porto, que só ‘entregou’ o título de campeão na última jornada, após uma intensa luta com os ‘encarnados’. Do outro, o Sporting, que um ano depois do ‘trauma’ de Alcochete já contabiliza uma Taça da Liga, provando resiliência que poucos esperavam.

O Sporting, que começou a pré-época com José Peseiro — após uma passagem fugaz de Sinisa Mihajlovic ainda com Bruno de Carvalho –, encontrou com o holandês Marcel Keizer alguma tranquilidade, vencendo a Taça da Liga e garantindo o terceiro lugar no campeonato.

Já o FC Porto seguiu o trabalho feito por Sérgio Conceição na época anterior e esteve em bom plano nas várias frentes em que esteve envolvido, apesar de alguma inconsistência a nível interno — perdeu vantagem de sete pontos sobre o Benfica.

Após vencer a Supertaça no início do ano, o FC Porto foi o clube português que melhor esteve na Europa, só travado pelo Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões, e chega a duas finais nacionais.

A vitória dos ‘dragões’ no Estádio Nacional será um conforto para uma época em que lutou por todos os títulos nacionais até ao último jogo. A derrota deixa o clube do Porto mais uma vez sem nada para acrescentar à sua vitrina de troféus, mantendo o fraco pecúlio de apenas três títulos em seis anos — duas Supertaças e um campeonato.