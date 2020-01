O Rio Ave entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador, aos 04 minutos, com um golo de Lucas Piazón, mas o Benfica chegou ao empate por intermédio de Franco Cervi (13). A equipa de Vila do Conde, sétima na I Liga, voltou a chegar à vantagem com um golo de Mehdi Taremi (29), mas na segunda parte Seferovi entrou na partida e marcou dois golos (64 e 71) que permitiram a reviravolta e garantiram a vitória dos ‘encarnados’.

O Benfica, líder do campeonato, vai disputar a meia-final da Taça de Portugal com o vencedor do confronto entre o Paços de Ferreira, 15.º classificado na I Liga, e o Famalicão, que segue em terceiro lugar do campeonato, que se vai disputar na quarta-feira.