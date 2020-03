Depois dos triunfos do Santos, de Jesualdo Ferreira, por 2-1 na casa do Defensa y Justicia, e do Internacional, que recebeu e bateu o Universidad Católica por 3-0, o Grêmio ganhou aos colombianos por 2-0 e o Athletico superou os uruguaios por 1-0.

Victor Ferraz, aos 15 minutos, e Henrique Matheus, aos 50, selaram o triunfo do ‘onze’ de Renato Gaúcho, que se juntou na liderança do Grupo E ao rival Internacional.

Em Porto Alegre, o veterano internacional peruano Paolo Guerrero, de 36 anos, foi a grande figura, ao marcar os dois primeiros golos, aos 62 e 67 minutos, e assistir Marcos Guilherme no terceiro, aos 71.

No primeiro jogo do Grupo C, no Brasil, Guilherme Bissoli selou, aos 77, o triunfo do Athletico Paranaense.

No Grupo H, os paraguaios do Libertad ficaram sozinhos na frente, ao vencerem por 2-1 no reduto do Independiente Medellín, num embate que o Óscar Cardozo, o melhor marcador da história do Benfica, apontou o segundo tento dos forasteiros, aos 28 minutos.