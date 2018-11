Prestes a reencontrar a equipa que orientou na época passada, o técnico frisou que os vitorianos, atualmente no sétimo lugar do campeonato, com 15 pontos, só pensam em ganhar, apesar de esperarem um "jogo difícil" frente a um conjunto que, apesar de ser o 18.º e último da tabela, já teve de defrontar os quatro primeiros classificados da prova - FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Benfica.

"O objetivo claro do jogo é conquistar os três pontos e aliar a esses três pontos uma exibição agradável, que nos consiga satisfazer com o que fizemos. Queremos também que a nossa massa adepta fique alegre com aquilo que viu", disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 17:30 de domingo, em Chaves.

O ‘timoneiro' exprimiu ainda o desejo de não sofrer golos, quer para a equipa prolongar o registo ‘imaculado' dos últimos três jogos oficiais, quer por não querer ver um jogo "partido", semelhante ao que foi disputado em Chaves na época passada - os transmontanos venceram então por 4-3.

Luís Castro avisou, no entanto, que o Chaves é uma equipa com "um ataque muito forte, servido por bons jogadores" e bem orientada por Daniel Ramos, que venceu os últimos dois jogos - Belenenses (1-0), para a Taça da Liga, e Santa Clara (2-1), para a Taça de Portugal - a jogar em 4x4x2, mas, a seu ver, pode optar pelo 4x3x3 para equilibrar o seu meio-campo com o do Vitória.